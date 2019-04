Maltempo in Veneto: piena del fiume Piave, chiusa viabilità alternativa al Ponte Priula a Treviso

A causa del maltempo e alla conseguente piena del fiume Piave, la viabilità alternativa al ponte della Priula, a Susegana, in provincia di Treviso, lungo la SS13 ‘Pontebbana‘, è temporaneamente interdetta al traffico in via precauzionale: lo comunica Anas in una nota precisando che, come previsto nel piano di emergenza condiviso con le autorità competenti, la viabilità in entrambe le direzioni è provvisoriamente indirizzata sulla rete provinciale limitrofa con indicazioni in loco. Sul posto personale Anas per monitorare l’evoluzione della situazione e per riaprire al transito la viabilità alternativa, realizzata nell’alveo del fiume, non appena saranno ripristinate le condizioni di sicurezza per il transito.