Maltempo, paura nel Vicentino: croce della chiesa cade durante la messa

Paura questa mattina a Santorso (Vicenza) durante la messa: a causa del maltempo, si è staccata la croce che si trovava nella cima del campanile di Santa Maria Immacolata, ad oltre 80 metri di altezza. In quei minuti si stava officiando la messa e anche un battesimo, ma si è reso necessario l’intervento dei pompieri di Schio per mettere in sicurezza la croce di ferro di circa 40 kg, caduta sulle gradinate della chiesa. I vigili del fuoco hanno provveduto a transennare la zona circostante per il pericolo di un ulteriore crollo della sfera basamento della croce.

Numerosi nelle scorse ore gli interventi dei vigili del fuoco nella provincia di Vicenza a causa delle avverse condizioni meteo.