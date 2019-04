Manca un mese al Festival dello Sviluppo Sostenibile 2019

Sono già oltre 200 le iniziative inserite nel calendario del Festival e ogni giorno cresce il numero di scuole, università, imprese, associazioni, istituzioni e singoli cittadini che decidono di animare il Festival.

Il Festival prevede anche tre eventi organizzati dal Segretariato dell’ASviS (Roma, 21 maggio – Milano, 28 maggio – Roma, 6 giugno) ed eventi di rilevanza nazionale.

A testimoniare l’importanza dell’iniziativa per lo sviluppo sostenibile, la candidatura dell’ASviS con il Festival 2018 tra i tre finalisti del premio istituito dal Segretariato delle Nazioni Unite SDG Action Awards (nella categoria Connector), che si rivolge a iniziative innovativi e d’impatto per coinvolgere il pubblico e per costruire reti, al fine di stimolare il cambiamento volto a realizzare gli Obiettivi Onu. Una giuria internazionale valuterà i tre finalisti (ASviS, Ibm e l’Ufficio per gli affari internazionali del sindaco di New York) e annuncerà il vincitore il 2 maggio nell’ambito del Global Festival of Action a Bonn, promosso da UN SDG Action Campaign cui parteciperà una delegazione dell’ASviS.