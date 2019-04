Stanchezza, fame e malanni costanti: ecco la cattiva abitudine alimentare che potrebbe essere causa di numerosi sintomi

Ai bambini viene sempre ripetuta l’importanza di mangiare le verdure, ma è probabile che neanche gli adulti ne consumino quanto dovrebbero. I motivi per tentare un incremento del consumo di verdure sono molti e vanno dalla prevenzione delle malattie all’aspetto fisico. Ecco allora una lista dei principali segni del fatto che non si stanno consumando verdure a sufficienza.

Fame costante

Le fibre, le stesse colpevoli della costipazione, aiutano anche a riempire la pancia. La dietologa Frances Largeman-Roth ha dichiarato che se notate di avere fame un’ora o due dopo aver mangiato, potrebbe essere dovuto al fatto che non si sono consumate abbastanza fibre durante l’ultimo pasto. Aggiungere verdure o legumi ricchi di fibre può aiutare a sentirsi sazi più a lungo.

Aumento di peso

Se non si mangiano verdure a sufficienza, probabilmente si stanno consumando più cibi altamente processati e molto meno salutari. Le verdure, invece, riempiono senza aggiungere molte calorie alla dieta, il che le rende una buona scelta se si vuole fare attenzione al peso. Optando per altre scelte, come carne, carboidrati o grassi, il senso di sazietà durerà molto di meno. E per aggiungere il danno alla beffa, sono anche molto più ricchi di calorie. Se il numero che appare sulla bilancia è sempre più alto, potrebbe essere dovuto ad un insufficiente consumo di verdure.

Stanchezza

Se siete perennemente stanchi e non capite il perché, potreste aver bisogno di rivedere la vostra dieta. Frutta e verdura forniscono tutti i tipi di nutrienti di cui si ha bisogno per stimolare l’energia. Aggiungete più verdure a foglia larga alla dieta per assicurarvi l’assunzione di magnesio, che contribuisce alla produzione di energia.

Costipazione

La costipazione non è una condizione da sottovalutare, è molto fastidiosa e provoca sensazioni di gonfiore e flatulenza. Non mangiare abbastanza verdure può causare costipazione perché la maggior parte di esse sono buone fonti di fibre, che aiutano a mantenere la regolarità intestinale. Carciofi, broccoli e cavoletti di Bruxelles sono tutti considerati verdure ricche di fibre, a cui si può aggiungere anche il frutto dell’avocado. Integrare uno o più di questi alimenti nella dieta e meno cibi processati o cibi contenenti poche fibre può alleviare la costipazione e riportare tutto alla normalità.

Distratti o sbadati

Continuate a dimenticare le cose più semplici? La soluzione potrebbe essere proprio incrementare il consumo di verdure. Secondo i ricercatori della Tufts University, la luteina può aiutare a favorire la memoria e altre capacità cognitive. Tra le buone fonti di luteina, troviamo zucca, mais, broccoli, lattuga, asparagi e carote. Consumate più verdure estive e autunnali per integrare maggiori quantità di luteina nella vostra dieta.

Continui malanni

La dietologa Abby Sauer ha dichiarato che se non si mangiano verdure a sufficienza, il sistema immunitario potrebbe non essere in grado di combattere le malattie con la stessa efficacia. Per riprendersi e stare bene, è consigliato un incremento del consumo di verdure. Sauer consiglia verdure a foglia larga: cavolo, bietola e cavolfiori sono tutti ottime scelte.

Lividi

Se ogni piccolo urto o graffio si trasforma in un brutto e doloroso livido, potrebbe essere dovuto ad uno scarso consumo di verdure. Il Dott. Gray Goldenberg, professore assistente di dermatologia del Mount Sinai Hospital, ha dichiarato che le carenze di vitamina C possono causare più lividi del normale perché la vitamina C contribuisce alla guarigione e alla produzione di collagene. Senza questa vitamina, i vasi sanguigni sono più vulnerabili, rendendo i lividi più frequenti. Consumate agrumi, cavolo, peperoni, broccoli e cavolfiori per aumentare il vostro apporto di vitamina C.

Brufoli

In un’intervista a Forbes, l’estetista Joanna Vargas ha consigliato tante verdure di una varietà di colori più l’avocado per mantenere bella la pelle. Inoltre, la dermatologa Jessica Wu ha consigliato verdure rosse, gialle e verdi per il loro contenuto di antiossidanti. Wu ha aggiunto che gli antiossidanti aiutano a combattere il deterioramento del collagene nel corso del tempo. Il collagene, infatti, è essenziale per una pelle sana.

Frequentate solo la corsia centrale del supermercato

Il progetto dei supermercati segue spesso un particolare modello: cibi processati, come biscotti, cracker, patatine, cereali, cibo in scatola e simili, sono in genere sistemati al centro del negozio. Frutta e verdura fresche, proteine, latticini e cibi pronti, invece, sono solitamente posizionati lungo il perimetro del negozio. A causa di questa impostazione, quando si va di corsa al supermercato dopo il lavoro o per comprare gli ingredienti che mancano per la cena è molto probabile che ci si dimentichi completamente del reparto frutta e verdura. Focalizzando la spesa sulle corsie perimetrali prima di avventurarsi in quelle centrali per qualsiasi cosa specifica di cui abbiate bisogno, vi aiuterà a mangiare in maniera più salutare.

Se presentate alcuni di questi sintomi è possibile che il motivo sia uno scarso consumo di verdure. Assicuratevi di assumere tutti i nutrienti necessari e il corpo, la salute e il benessere ringrazieranno.

Si tenga presente che le informazioni presenti in questa pagina sono di natura generale e a scopo divulgativo e non sostituiscono in nessun caso il parere del medico, il primo punto di riferimento a cui ricorrere per avere informazioni, chiarimenti, e a cui affidarsi per consigli o esami.