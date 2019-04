Mare: il Comune di Livorno vieta la balneazione nei pressi del porticciolo

Divieto temporaneo di balneazione nei due specchi d’acqua ‘Bellana’ e ‘Nettuno’ vicino al porticciolo Nazario Sauro di Livorno. Lo stabilisce un’ordinanza comunale emanata su segnalazione dell’Arpat, dopo l’esito sfavorevole delle analisi sui campioni d’acqua prelevati il 15 aprile.

Il settore ambientedel Comune ha disposto quindi il divieto temporaneo di balneazione in via precauzionale, in considerazione del fatto che anche al di fuori del periodo compreso nella stagione balneare (che va dal primo maggio al 30 settembre) possono svolgersi attivita’ dalle quali potrebbe derivare un pregiudizio per la salute pubblica. L’ordinanza rimarra’ in vigore fino a quando le nuove analisi non daranno esito favorevole alla balneazione.