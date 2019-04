Mare: sulle spiagge italiane oltre 770 rifiuti ogni 100 metri, l’80% è di plastica

“In fondo al mare ci sono buste, bottiglie, contenitori per alimenti e attrezzi da pesca. Con la legge Salvamare contiamo di dare un contributo a risolvere questa emergenza. Non è possibile che su 150 tartarughe morte spiaggiate, i ricercatori ci dicano che tre su quattro presentano plastica nel corpo“: lo ha dichiarato il Ministro dell’Ambiente Sergio Costa, in occasione della Giornata del mare e della cultura marina, riferendosi alla prima elaborazione fatta da Ispra sui risultati del programma di monitoraggio previsto dalla Strategia Marina.

La plastica invade i litorali italiani e i nostri mari: la media dei rifiuti ritrovati ogni 100 metri lineari di spiaggia supera i 777 oggetti, per un totale di 180.000 spiaggiati, dei quali l’80% di è plastica tra bottiglie e sacchetti, contenitori per alimenti, cassette per il pesce in polistirolo e lenze da pesca in nylon.

Secondo i monitoraggi effettuati, il problema non riguarda solo i macrorifiuti, ma anche i microrifiuti, cioè quelli di dimensioni inferiori a 5 mm. In circa 427mila metri quadrati campionati dalla Strategia Marina, la densità delle microparticelle rilevate è maggiore a 175mila per km quadrati. Se si considera che la superficie delle acque territoriali italiane è di circa 155mila km quadrati, è possibile stimare che circa 28 miliardi di particelle galleggino nelle acque intorno all’Italia.