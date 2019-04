Marina Militare: oggi a Livorno il convegno “Preservare il mare, in rotta verso una mentalità plastic free”

Oggi, lunedì 29 aprile, presso l’Accademia Navale di Livorno il Ministro della Difesa, Elisabetta Trenta, e il Capo di Stato Maggiore della Marina, ammiraglio di squadra Valter Girardelli, apriranno il convegno “Preservare il mare: in rotta verso una mentalità plastic free“, organizzato nel contesto della Settimana Velica Internazionale Accademia Navale e Città di Livorno. Durante l’evento, la Marina Militare, il Comune di Livorno e il Comitato Circoli velici livornesi sottoscriveranno la “Charta Smeralda“, un codice etico comportamentale per la salvaguardia e la tutela dell’ambiente marino promulgato in occasione del “Forum One Ocean” organizzato dallo Yacht Club Costa Smeralda nel 2017 per il suo 50° anniversario.