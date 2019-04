Medici di Famiglia e Comune di Napoli firmano un “patto per la salute” dei cittadini

I Medici di Medicina Generale e il Comune di Napoli siglano un “patto per

la salute” dei cittadini. L’iniziativa vede protagonista la Fimmg Napoli,

che assieme al sindaco Luigi de Magistris, ha scelto di dare vita ad un

protocollo di intesa che parte dalla considerazione che «la salute della

popolazione non solo è un diritto fondamentale garantito dall’ordinamento

a ciascuna persona, ma una risorsa individuale e collettiva che va

adeguatamente amministrata e tutelata dai diversi livelli di governo,

ciascuno per quanto di competenza».

In quest’ottica i medici di Medicina

Generale, in particolare i Medici di Famiglia, sono figure professionali

privilegiate con le quali sviluppare sinergie e collaborazioni. Questo

perché sono proprio i Medici di Famiglia a ricoprire un ruolo strategico

di “sentinella” e di “fiduciari della famiglia”.

«Questo protocollo

d’intesa – spiegano Luigi Sparano e Corrado Calamaro (Fimmg Napoli) –

nasce dalla presa d’atto che i Medici di Famiglia sono i principali

garanti dei diritti fondamentali collegati alla salute dei cittadini. Lo

sono per quel che riguarda i Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), in

virtù della conoscenza del territorio, dell’ambiente e degli aspetti

socio-culturali della popolazione residente, per la continuità delle cure

nel tempo e per un modello di cura fondato sul libero accesso alle

stesse».

Chiaramente un protocollo d’intesa ha senso nella misura in cui

vengano definiti specifici campi d’azione. Quelli previsti tra Fimmg e

Comune di Napoli sono estremamente operativi. Uno dei nodi centrali è

nell’informazione, che è sempre il primo step per formare cittadini

consapevoli. Per questo il protocollo prevede la possibilità di realizzare

campagne di sensibilizzazione, punti di ascolto e incontri nelle scuole. I

temi da affrontare possono i più vari, quelli preminenti sono chiaramente

legati alle dipendenze, ai disturbi alimentari, agli screening oncologici.

E ancora, tra gli obiettivi c’è quello di fare chiarezza sulle corrette

pratiche di prevenzione nel campo delle malattie sessuali o anche dare

informazioni sul funzionamento dei Consultori e degli altri centri di

sostegno, cura e benessere dei giovani presenti sul territorio. Grande

importanza anche a vaccini e prevenzione e aiuto e cura del disagio

psicologico.

Un protocollo che, sottolinea il segretario generale Fimmg

Silvestro Scotti «ha un valore di riconoscimento sociale per l’intera

categoria. Un messaggio forte che viene indirizzato ai cittadini, anche

come strumento che possa aiutare a ricomporre la frattura nel rapporto

medico – paziente e quindi possa essere di contrasto alle aggressioni e

alle violenze contro i medici». Il protocollo sarà anche utile a mettere

assieme le forze per organizzare eventi, seminari e manifestazioni

pubbliche che servano a mettere al centro la salute dei cittadini. Ed è

proprio il sindaco Luigi de Magistris a sottolineare che l’intesa siglata

«è ricca di contenuti e di azioni da fare insieme. I Medici di Famiglia

sono in prima linea e conoscono la città come pochi altri, grazie a questo

protocollo si innestano importanti sinergie per lavorare insieme e sempre

di più in favore della salute dei cittadini. Proprio perché la salute più

che mai è un bene comune ».