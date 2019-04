Medicina: premio “Check-up salute” alla Cattolica e a un giovane cervello della Sapienza

Eccellenze della Salute in Italia. Gianni Letta, presidente del Comitato dei Garanti del Forum ‘Un Check-up per l’Italia’, ha consegnato oggi a Roma il ‘Premio Biagio Agnes Check-up Salute 2019’ all’Università Cattolica del Sacro Cuore, e al magnifico rettore Franco Anelli, per il ruolo dell’ateneo come struttura d’eccellenza internazionale per la ricerca scientifica, e a Giorgio Grani dell’Università Sapienza di Roma come giovane ricercatore under 40, per sottolineare l’importanza dell’impegno delle nuove generazioni nell’ambito della ricerca.

L’iniziativa, presso l’Aula Chiesa dell’Università Luiss Guido Carli di viale Romania, in occasione della terza edizione del Forum di medicina e informazione scientifica ‘Un Check-up per l’Italia’ dal titolo ‘Vecchie e Nuove Dipendenze: da Alcol, Fumo e Droghe a Internet e Ludopatie’. I giovani e le dipendenze rappresentano un binomio attuale e preoccupante. Non più soltanto alcol, fumo e droghe: oggi sono a rischio di sviluppare una dipendenza da Internet, gioco d’azzardo e social network.

Secondo i dati dell’Osservatorio fumo alcol e droga dell’Istituto superiore di sanità, il 47,3% di studenti tra i 14 e i 17 anni ha dichiarato di aver fatto uso di tabacco (di cui l’11,1% fuma abitualmente, il 20,2% ha provato a farne uso, il 13,9% è consumatore occasionale e il 2,1% è un ex-fumatore), mentre il 34,2% degli studenti ha riferito di aver utilizzato almeno una volta una sostanza psicoattiva illegale nel corso della propria vita. Per quanto riguarda il gioco d’azzardo, nel 2018 quasi 700 mila minorenni hanno giocato almeno una volta.

“Ringrazio la Fondazione Biagio Agnes e il dottor Gianni Letta per questo Premio significativo, prestigioso e, posso dirlo conoscendo il lavoro eccezionale e fruttuoso svolto dai nostri ricercatori e dai nostri medici che operano nella Facoltà di Medicina e chirurgia dell’Università Cattolica e nel Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs, assolutamente meritato – ha commentato Anelli – Il nostro obiettivo è portare la medicina ai più alti livelli di conoscenza e ai maggiori risultati per il bene delle persone. Questi risultati li offriamo alla città di Roma e al Paese”. “Concludo con un augurio agli studenti e, più in generale, alle nuove generazioni – ha aggiunto – chiamate ad assicurare con la nostra guida continuità a queste importanti esperienze di studio e ricerca per la crescita del nostro Paese”.