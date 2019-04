Meghan Markle, il lieto evento si avvicina: ecco cosa dovrà fare Harry durante (e appena dopo) il parto per ordine di moglie e nonna

Durante il parto, soprattutto durante la fase di travaglio, il principe Harry dovrà praticare yoga insieme alla sua amata Meghan. A chiedere questo grande favore al proprio sposo – o ad imporlo, secondo le malelingue – è stata proprio la Duchessa del Sussex, che tra qualche giorno entrerà nel nono mese di gravidanza. La nascita del royal baby è prevista per fine aprile. Fonti vicine a Harry hanno dichiarato ai tabloid inglesi che il Principe si è appassionato di yoga grazie a Meghan, e lo praticano insieme ogni giorno. “Chi avrebbe mai detto che Harry si sarebbe entusiasmato per lo yoga. Ha perso peso, sta bene ed è felice”, ha dichiarato un amico del secondogenito di Carlo. La madre di Meghan, Doria Ragland, è un’apprezzata insegnante proprio di questa disciplina.

Lo yoga, secondo Meghan, sarà utile al marito per riuscire a mantenere calma e tranquillità durante il parto, e dunque per infondere le stesse sensazioni anche a lei mentre darà alla luce il suo primo figlio. Anche perché l’ansia di Meghan, soprattutto in queste ultime settimane, è salita notevolmente, soprattutto per via del timore di dover affrontare un parto cesareo.

Ma i compiti già assegnati ad Harry non finiscono qui, e non arrivano solo dalla moglie. Il Principe, subito dopo la nascita di suo figlio, dovrà immediatamente telefonare alla Regina Elisabetta, la quale, in qualità di capo della Famiglia Reale, deve essere la prima ad essere informata del lieto evento.

Fanno molto discutere a Palazzo, infine, due scelte di Meghan non condivise dalla Royal Family: non partorirà nell’ospedale reale, ma alla Lindo Wing del St. Mary’s Hospital, e inoltre non mostrerà il royal baby alla stampa appena dopo la nascita. La decisione, a detta della stessa Duchessa, è stata presa per rispetto delle mamma “normali”. Ma anche in questo caso c’è chi dice che in realtà l’ex attrice voglia solo distinguersi dalla cognata Kate Middleton.