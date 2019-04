Mele, pesticidi e rischi per la salute umana: risultati “allarmanti” per il fenomeno del multiresiduo

La mela, il frutto che secondo il famosissimo detto popolare, ingerita una volta al giorno dovrebbe togliere il medico di torno, forse non fa così bene come uno si aspetterebbe: “Recenti studi hanno verificato da vicino come sulle bucce delle mele comunemente in vendita presso i negozi ed i supermercati italiani si trovino tantissimi pesticidi (più di 10) utilizzati di frequente,” spiega il Codacons in una nota. “I risultati dimostrano il fatto che in nessun caso vengono superati i limiti massimi previsti per legge per la presenza del singolo pesticida, ma la presenza di molteplici sostanze chimiche può portare al fenomeno del cd. multiresiduo.”

“Se infatti le singole presenze di pesticidi possono non essere in violazione con la legge – prosegue l’associazione – la sommatoria tra i vari pesticidi presenti può provocare seri problemi all’organismo umano. Il fenomeno necessita di un deciso intervento del Ministero per le politiche agricole, che vada a normare tale aspetto, altrimenti sottovalutato. Presenteremo un esposto in Procura della Repubblica al fine che vengano accertate eventuali violazioni.”