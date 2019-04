La memoria: come mantenerla sempre attiva?

La puntata di “Tutta Salute” in onda lunedì 22 aprile alle 10.45 su Rai3, sarà una puntata speciale di oltre un’ora, dalle 10.45 fino alle 12.00. In questa occasione si tornerà a parlare della memoria e di come mantenerla sempre attiva anche con l’avanzare dell’età. A spiegare come fare, sarà Piero Barbanti, Primario Neurologo dell’Ospedale San Raffaele Pisana di Roma, ospite in studio di Michele Mirabella e Pier Luigi Spada. Ampio spazio, verrà dato anche a tutte le cure per combattere la stanchezza cronica. A parlarne sarà la professoressa Laura Bazzichi, Reumatologa e Responsabile dell’Ambulatorio Dolore Cronico Reumatologico dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Pisana. Cosa dobbiamo sapere della visita fiscale? Cos’è cambiato negli ultimi anni? Farà chiarezza il dottor Massimo Magi, Medico di Famiglia, che sarà ospite di Carlotta Mantovan.