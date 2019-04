Meningite, Ausl Toscana Centro: “Dopo il caso in Valdarno 12 in profilassi”

Dopo il caso di meningite avvenuto ieri in Valdarno, l’Azienda Usl Toscana Centro informa che “al momento sono state sottoposte a profilassi 12 persone con cui la ragazza ha avuto contatti lavorativi in accordo con quanto previsto” dal ministero della Salute. A comunicarlo in una nota è la Azienda Usl toscana. “Per quest’ultimi – prosegue la nota – è stata fissata una seduta vaccinale che sarà effettuata alla fine del periodo di sorveglianza, in collaborazione con il Distretto di Figline Valdarno. Sta proseguendo inoltre l’indagine epidemiologica da parte dell’azienda per identificare eventuali ulteriori contatti”.