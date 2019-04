Meraviglie delle grandi civiltà africane: le lotte per controllare le incredibili ricchezze naturali

Per millenni gli africani hanno combattuto tra loro per controllare le incredibili ricchezze naturali dell’Africa. Ricchezze su cui si è fondato lo sviluppo di grandi civiltà e di splendide città. Il risultato è una rete di collegamenti che nei secoli ha attraversato i continenti, raggiungendo ogni angolo dell’Africa, del Medio Oriente e dell’Asia, dell’Europa e delle Americhe. Lo spiega lo storico Henry Louis Gates, Jr nel nuovo episodio della serie “Meraviglie delle grandi civiltà africane”, in onda domenica 21 aprile alle 13.50 su Rai5.