Messico: regione turistica dello Yucatan colpita da blackout

E’ stata ristabilita intorno alle 16 ora locale (le 22 di ieri in Italia) la fornitura di elettricità nello Yucatan: la regione turistica del Messico era rimasta interamente al buio (per circa 6 ore) a causa di un incendio in una piantagione di zucchero di canna.

Il blackout ha colpito gli Stati di Quintana Roo, Campeche e Yucatan, e di conseguenza località molto popolari come Cancun, Cozumel e Isla Mujeres. Il direttore della Commissione elettrica federale (CFE), Manuel Bartlett, ha attribuito il problema alla linea di trasmissione.

Nella regione vivono milioni di persone e vi si trovano attrazioni turistiche molto note come le rovine Maya.