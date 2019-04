Meteo, alluvioni Iran: si aggrava il bilancio delle vittime, 76 morti

Si aggrava il bilancio delle alluvioni che hanno colpito l’Iran nelle ultime settimane. I morti accertati sono 76 e i danni ammontano a 2,2 miliardi di dollari, secondo quanto comunicato oggi dalle autorità. Il numero di vittime è aumentato con i decessi di 5 persone nella provincia del Khuzestan e di una in quella di Ilam, le più colpite.

In queste due aree sudorientali dell’Iran, centinaia di migliaia di persone sono state costrette a lasciare le loro case, ma le province interessate dalle inondazioni sono in totale 25 e i centri abitati oltre 4.400, stando a ciò che il ministro dell’Interno Abdolreza Rahmani-Fazli ha riferito in Parlamento. Il ministro dei Trasporti Mohammad Eslami ha detto che 725 ponti sono stati completamente distrutti e oltre 14.000 chilometri di strade sono danneggiati.