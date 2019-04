Meteo Alto Adige: ad aprile 2019 tanta variabilità, caldo e pioggia sopra la media

Estrema variabilità: questo il minimo comune denominatore del bilancio meteorologico del mese di aprile elaborato dagli esperti del Servizio meteo della Provincia di Bolzano. Sia per quanto riguarda le temperature, che per quanto riguarda le precipitazioni, si sono registrati picchi in entrambe le direzioni.

Escursione termica di 30 gradi

Ad aprile si è assistito ad un vero e proprio ping pong di temperature, soprattutto nella parte finale del mese, con un’escursione termica di quasi 30 gradi. Il record del caldo si è registrato il 21 aprile con i 26 gradi misurati in Bassa Atesina, ma solo 4 giorni più tardi, ovvero il 30 aprile, a Dobbiaco la colonnina di mercurio è scesa fino a -3. In generale, al di là delle grandi discrepanze fra minime e massime, l’aprile 2019 va in archivio con una temperatura leggermente al di sopra della media di lungo periodo.

Pioggia e temporali

Per quanto riguarda le precipitazioni, la pioggia l’ha fatta da padrona soprattutto fra il 2 e il 5 aprile, con quote comprese fra i 30 e i 120 litri per metro quadrato. “Anche nelle settimane successive – spiega il meteorologo provinciale Dieter Peterlin – si sono però susseguite precipitazioni a carattere sia piovoso che nevoso, rendendo il mese di aprile particolarmente ricco da questo punto di vista“. Altri eventi meteorologici piuttosto significativi sono stati i diversi temporali che si sono susseguiti in Alto Adige: il più grande si è registrato venerdì 26 aprile con ben 3.000 fulmini.

Previsioni per i prossimi giorni

Dopo la pioggia e il freddo dei giorni scorsi, il passaggio tra aprile e maggio sarà caratterizzato dal sole e da temperature più miti. In maniera particolare durante la festività di mercoledì 1° maggio ci sarà bel tempo, e lo stesso varrà per l’inizio del giorno successivo. Già a partire dal pomeriggio del 2 maggio, però, le condizioni meteorologiche torneranno ad essere piuttosto instabili.