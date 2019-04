Meteo Calabria: ultime ore di pioggia, da domani sensibile aumento delle temperature

Ultime ore di maltempo al Centro-Sud dove prosegue l’azione della saccatura posizionata sul Mediterraneo che genera locale instabilità sul meridione e causa locali fenomeni temporaleschi. Secondo le previsioni del Centro Funzionale Multirischi dell’A.R.P.A.CAL, da domani assisteremo ad un progressivo miglioramento delle condizioni con residua instabilità.

Per oggi, lunedì 15 aprile, ci sarà ancora nuvolosità irregolare con precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, specie sul versante ionico. Le temperature non avranno variazioni di rilievo, mentre i venti saranno forti sul versante ionico, ma in attenuazione e i mari saranno molto mossi.

Per domani, martedì 16 aprile, è previsto cielo poco nuvoloso, precipitazioni isolate, anche a carattere di rovescio o temporale, nelle zone interne. Le temperature saranno in sensibile aumento, i venti deboli e i mari poco mossi.