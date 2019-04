Meteo Champions League – Sarà una serata di Champions League caldissima in campo ma freddissima per il clima rispetto alla norma del periodo dell’anno: l’inverno torna a ruggire sull’Europa con un intenso colpo di coda dopo una lunga anomalia calda e soleggiata, e stasera i due big match Ajax-Juventus e Manchester Utd-Barcellona si disputeranno senza precipitazioni ma con clima molto rigido. Non ci sarà la neve, come si vede nell’immagine a corredo dell’articolo, e le partite si disputeranno in modo assolutamente regolare, ma farà molto freddo soprattutto per i tifosi sugli spalti che per apprezzare le giocate dei loro beniamini dovranno fronteggiare temperature molto basse.

Ad Amsterdam, nell’avveniristica cornice dell’Amsterdam Arena, lo stadio intitolato a Johan Cruijff, la temperatura alle 21:00 del fischio d’inizio sarà di appena +4°C e piomberà ad appena +2°C nel secondo tempo.

Nel glorioso Old Trafford di Manchester, invece, la partita tra i Red Devils e il Barcellona di Messi inizierà con circa +6°C e si concluderà con +4°C. A riscaldare l’ambiente dovranno pensarci i campioni in campo.