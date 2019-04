Meteo, continuano le inondazioni record del fiume Missouri: emergenza nel Midwest [VIDEO]

Cathy Crain, sindaco di Hamburg, città dell’Iowa, nel Midwest degli Stati Uniti, ha ricordato come le inondazioni a causa del fiume Missouri abbiano coperto ⅔ della comunità. Oltre un mese fa, il 18 marzo, alle 3 del mattino, i vigili del fuoco hanno fatto evacuare in fretta e furia i residenti più anziani di un complesso abitativo dopo la breccia in un argine vicino. Le inondazioni hanno costretto alcuni residenti a dormire in macchina, altri a spostarsi o cercare alloggio presso parenti e amici. Solo due aziende sono attualmente aperte. Le inondazioni di marzo in Iowa potrebbero aver causato 1,6 miliardi di dollari di danni. Nel Midwest colpito dalle inondazioni, soprattutto in Iowa, Nebraska e Missouri, alcuni agricoltori e allevatori faticano a restare in attività.

Circa 400 agricoltori, proprietari di aziende e residenti lungo il fiume Missouri hanno sostenuto in una causa che l’agenzia Army Corps of Engineers si concentra sul rallentamento del fiume e sul ripristino dell’habitat che protegge le specie in pericolo a scapito della protezione delle persone e delle loro proprietà. Mentre i governatori di Iowa, Nebraska e Missouri hanno chiesto un cambiamento della gestione da parte dell’agenzia, una delle sue massime autorità ha affermato che non era possibile evitare le diffuse inondazioni. “L’evento meteorologico che si è verificato, che ha portato acqua sulla neve sul suolo ghiacciato, velocemente è andato a finire negli affluenti e sopraffatto la capacità progettuale del sistema degli argini”, ha spiegato Scott Spellmon, vicecomandante generale per le operazioni civili e di emergenza dell’agenzia.

Le inondazioni lungo il fiume Missouri sono iniziate il 13 marzo dopo un ciclone bomba che ha portato enormi quantità di pioggia e temperature più alte in South Dakota, Iowa, Missouri, Nebraska e Kansas. La combinazione di pioggia e scioglimento della copertura nevosa ha portato un rapido deflusso e blocchi di ghiaccio nei fiumi, secondo quanto riportato da Corps. Alla Gavins Point Reservoir, la più meridionale delle 6 dighe sul sistema Missouri, in South Dakota, Corps ha affermato che il fiume Niobrara e i suoi affluenti hanno portato oltre 5.000m³/s di acqua nel mese di marzo, superando di gran lunga i 113m³/s tipici dell’afflusso giornaliero da questi sorgenti nel mese di marzo. Un simile afflusso ha superato velocemente l’abilità di contenere le acque, quindi Corps ha aumentato i rilasci. L’agenzia riporta 114 brecce negli argini sul fiume Missouri che, come potete vedere nel video in fondo all’articolo, continua ad inondare l’Iowa.

La senatrice Kristen Gillibrand ha dichiarato: “Ci sarà una prossima volta. Ci saranno più precipitazioni estreme. Ci saranno più eventi estremi. I cambiamenti climatici stanno portando eventi catastrofici e disastri naturali che erano rari e li stanno rendendo più comuni. Dobbiamo essere pronti ad affrontare questo”.