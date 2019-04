Meteo, Domenica delle Palme a due facce in Europa: +30°C a Valencia, -2°C a Londra e -1°C a Parigi

Meteo – Clima estremo in Europa nella Domenica delle Palme di questa Primavera 2019: nonostante siamo a metà Aprile, su gran parte del Vecchio Continente fa ancora molto freddo come se fossimo in pieno inverno. In modo particolare in Francia e Inghilterra le temperature hanno raggiunto oggi dei valori eccezionalmente bassi per il periodo, con diffuse, intense ed estese gelate anche in pianura. Un evento che determinerà pesanti ripercussioni particolermente pesanti sull’argicoltura europea. In Francia le minime sono piombate addirittura a -4°C ad Auxerre e Troyes, -3°C a Nancy e Metz, -2°C a Grenoble e Aurillac, -1°C a Parigi e Tours, 0°C a Lione e Lilla. In Gran Bretagna spiccano i -2°C di Londra ed Edimburgo, i -1°C di Birmingham, Manchester e Leeds, e gli 0°C a Glasgow.

In Spagna, invece, è stata la prima giornata di gran caldo soprattutto nei settori orientali del Paese, sul Mediterraneo. La temperatura, infatti, nel pomeriggio ha raggiunto +30°C a Valencia, Vinalesa, Polinya e Xàtiva, +29°C a Murcia, Alicante, Tortosa e Castellón de la Plana, +28°C a Xàbia, Cieza e Oliva, +27°C a Siviglia, Huelva e Benablón. La situazione cambierà drasticamente in Spagna nella Settimana di Pasqua: torneranno fresco e forte maltempo per una violenta perturbazione atlantica. Intanto oggi abbiamo avuto nell’arco di poche ore sbalzi termici di oltre 30°C nell’arco di poche centinaia di chilometri tra il Nord dei Pirenei e il Sud dei Pirenei: non capita tutti i giorni. E l’Italia è rimasta marginalmente colpita dall’ondata di gelo europea, con il maltempo e le nevicate di cui abbiamo già ampiamente parlato su MeteoWeb:

