Meteo, India: il dipartimento di meteorologia prevede una stagione monsonica “quasi normale”

Il Dipartimento di meteorologia dell’India (Imd) prevede una stagione monsonica “quasi normale” e una buona distribuzione delle piogge nel paese nel periodo giugno-settembre, previsioni positive per il settore agricolo. Il monsone è un vento ciclico, caldo, che influenza profondamente il clima del subcontinente indiano e quindi la sua agricoltura; il cambiamento di direzione, intorno a maggio e ottobre, tuttavia, è accompagnato da tifoni spesso devastanti, tra le principali cause di mortalità nel paese.

Nella stagione monsonica si concentra la più alta percentuale di piogge di tutto l’anno, intorno al 70% delle precipitazioni totali. Per livelli normali si intendono precipitazioni comprese tra il 96 e il 104 per cento della media stagionale degli ultimi 50 anni, ovvero 89 centimetri. Il margine di errore e’ del cinque per cento. Le prossime previsioni sono attese per la prima settimana di giugno.