Meteo in diretta, lo scirocco spacca l’Italia in due: piogge torrenziali al Nord, caldo estivo al Sud [LIVE]

Meteo – Lo scirocco divide l’Itlaia in due in queste ore, come ampiamente previsto dalle Previsioni Meteo dei giorni scorsi: sta diluviando al Nord, con accumuli pluviometrici abbondanti in Veneto dove i parziali giornalieri più significativi sono di 102mm a Recoaro Terme, 82mm a Valli del Pasubio, 81mm a Vallarsa e Battaglia Terme, 75mm a Pove del Grappa, 66mm a San Biagio di Callalta, 64mm a San Giovanni Ilarione, 60mm ad Asiago, 59mm a Spinea, 56mm a San Michele al Tagliamento. Nonostante le piogge e il clima freddo (abbiamo temperature che oscillano tra +11 e +13°C in pieno giorno su tutto il Nord, nelle zone costiere e pianeggianti), l’atmosfera è “africana” per l’ingente quantità di polvere e sabbia provenienti dal deserto del Sahara al punto da rendere il cielo rossastro e/o giallastro. Piove anche nelle principali città del Nord, dove da stamattina sono caduti 48mm a Savona, 44mm a Padova e Treviso, 40mm a Vicenza, 35mm a Genova e Vercelli, 33mm a Novara e Biella, 30mm a Lodi, Pordenone e Asti, 28mm a Cuneo, 27mm a Milano, 25mm a La Spezia, 24mm a Cremona e Pavia, 23mm a Torino.

Forti piogge stanno colpendo anche la Toscana, dove un torrente è esondato travolgendo una coppia di turisti: i sommozzatori dei Vigili del Fuoco stanno cercando la donna, al momento dispersa.

Tutto un altro clima al Sud, dove splende il sole e le temperature sono eccezionalmente miti: abbiamo +27°C a Palermo, Siracusa, Ispica, Termini Imerese, Bagheria e Carini, +26°C a Cefalù, Noto e Pace del Mela, +25°C a Cosenza, Trapani, Modica, Barcellona Pozzo di Gotto, Cittanova, Mileto e Rosarno, +24°C a Pescara, Agrigento, Foggia, Barletta, Cerignola, Lamezia Terme, Castrovillari, Augusta, Lentini e Termoli, +23°C a Caserta, Mazara del Vallo e Vibo Valentia, +22°C a Catania, Reggio Calabria, Caltanissetta, Benevento, Bisceglie, Corigliano Calabro e Sorrento. E nei prossimi giorni farà ancora più caldo. Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale, in modo particolare con i nuovi radar meteo aggiornati:

