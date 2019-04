Meteo, le Previsioni dell’Aeronautica Militare per la settimana di Pasqua: torna l’anticiclone, caldo e tanto sole

Dopo una Domenica delle Palme di maltempo e le ultime piogge residue che interesseranno il Centro-Sud, per i prossimi giorni della settimana che ci porteranno a Pasqua e Pasquetta, le condizioni tenderanno al bel tempo su tutta Italia, come illustrato dalle previsioni meteo dell’Aeronautica Militare per mercoledì 17 aprile e per i quattro giorni successivi.

Mercoledì 17 aprile:

Nord: condizioni di bel tempo salvo locali annuvolamenti a ridosso dell’arco alpino e rilievi appenninici e temporaneo transito di nubi poche significative sulle altre aree.

Centro e Sardegna: condizioni di bel tempo con cielo poco nuvoloso salvo qualche addensamento cumuliforme in formazione durante le ore pomeridiane a ridosso della dorsale appenninica con associati locali piovaschi.

Sud e Sicilia: condizioni di variabilità con alternanza di schiarite mattutine ed annuvolamenti pomeridiani che, specie sulle aree più interne, daranno luogo a locali rovesci; in serata ritorna il sereno un po’ ovunque.

Temperature:

– minime stazionarie sull’arco alpino ed in generale lieve aumento sul resto della penisola.

– massime stazionarie al sud peninsulare, Marche ed Abruzzo; in lieve aumento su Sicilia ed in aumento più marcato altrove.

Venti: generalmente deboli variabili con tendenza a rinforzare da est su Sardegna a fine giornata.

Mari: poco mossi con tendenza a graduale aumento del moto ondoso su Mar e Canale di Sardegna.

Giovedì 18 aprile: poche nubi ed ampie zone di sereno su gran parte della penisola, a parte qualche addensamento nuvoloso su arco alpino, Appennino centrale e Sicilia.

Venerdì 19 aprile: ancora condizioni di bel tempo e temporanee formazioni nuvolose al mattino su arco alpino e nel pomeriggio sulla dorsale appenninica.

Sabato 20 e domenica 21 aprile: tempo stabile con locali annuvolamenti sui rilievi alpini nord occidentali e transito di velature sul resto della penisola.