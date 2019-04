Meteo, le temperature massime del 25 Aprile: clima estivo al Centro/Sud, picchi di +34°C in Campania [DATI]

Meteo – Clima estivo su gran parte d’Italia in questo 25 Aprile 2019, con tanta sabbia del Sahara sulle Regioni del Centro/Sud dove le temperature hanno raggiunto picchi particolarmente elevati: varie Regioni (Campania, Lazio, Umbria, Sicilia e Calabria) hanno superato il muro dei trenta gradi centigradi, con picchi elevatissimi in Campania.

Ecco le temperature massime più elevate di oggi:

+34°C ad Acerra, +33°C a Caserta, Mercato S. Severino e Aversa, +32°C a Baronissi, Palma Campania, Puccianiello e Capua, +31°C a Napoli, Benevento, Cava de’Tirreni, Isola del Liri, Pagani, Nocera Inferiore, Oppido Mamertina, Cervaro, Marano e Calvizzano, +30°C a Terni, Scicli, Comiso e Altavilla Silentina e Pontecorvo, +29°C a Frosinone, Avellino, Guidonia, Tivoli, Barcellona Pozzo di Gotto, Pace del Mela, Licata, Sciacca, Mazara del Vallo, Vittoria e Battipaglia, +28°C a Latina, Rieti, Fondi e Castelvetrano, +27°C a Roma, Palermo, Trapani, Foggia, Vibo Valentia e Avezzano, +26°C a Bari, Salerno, Perugia, L’Aquila, Sulmona, Trani, Bisceglie, Gubbio, Caltanissetta e Orvieto, +25°C a Catania, Firenze, Viterbo, Prato, Arezzo, Ancona, Barletta, Brindisi, Oristano e Lamezia Terme.

Molto più fresco al Nord e in modo particolare al Nord/Ovest: nelle Regioni settentrionali le massime si sono fermate a +15°C a Torino, +16°C a Milano, +17°C a Genova, Parma, Pavia e Varese, +18°C a Venezia, +19°C a Verona, Novara e Cremona, +20°C a Trieste. La città più piovosa è stata Mantova, dove sono caduti 35mm di pioggia con forti temporali pomeridiani.

Una situazione che persisterà anche domani, Venerdì 26 Aprile, con caldo e tanta sabbia del Sahara al Sud e forti piogge al Nord, soprattutto in Lombardia. Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale, in modo particolare con i nuovi radar meteo aggiornati:

