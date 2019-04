Meteo Lombardia: domani poco nuvoloso, ma minime in forte calo

Domani tempo prevalentemente soleggiato sulla Lombardia, con residua instabilità sui settori orientali e sulle Alpi di confine. Domenica transito di una depressione da nordovest, con afflusso di aria fredda: ventoso e variabile con rovesci sparsi sui settori centro.orientali, temperature in calo.

Lunedì tempo soleggiato sui settori occidentali, locali rovesci sulla parte orientale. Martedì ancora tempo relativamente fresco, ma stabile. Secondo il bollettino meteo dell’Arpa regionale, domani al mattino ovunque poco nuvoloso. Al pomeriggio, sui rilievi variabile con addensamenti sparsi sulle Prealpi Orientali, in serata anche sulla fascia alpina. Precipitazioni: deboli sparse e residue nella notte sui settori orientali, in rapido esaurimento.

Temperature minime in forte calo tra 5 e 9 gradi, massime in lieve aumento tra 20 e 24 gradi. Venti da deboli a moderati dai quadranti occidentali, con temporanei rinforzi sulla pianura occidentale ed in alta quota. Domenica cielo variabile, con addensamenti più frequenti sulle Alpi di confine e sulle Prealpi e relativa fascia pedemontana; altrove poco nuvoloso con annuvolamenti sparsi.

Rovesci sparsi ed intermittenti sui settori centro-orientali, fino al mattino più frequenti sulla parte alpina, dal pomeriggio su Prealpi e pianura. Neve oltre 1300-1500 metri. Temperature minime in aumento, massime in calo. In pianura minime intorno a 9 gradi, massime intorno a 19 gradi. Venti: inizialmente moderati settentrionali a tutte le quote, con rinforzi sui settori occidentali, dal primo pomeriggio in pianura in rotazione da est.