Meteo, ondata di maltempo in Brasile: Rio de Janeiro dichiara lo stato di calamità

In seguito alla forte ondata di maltempo dei giorni scorsi, il sindaco di Rio de Janeiro ha dichiarato lo stato di calamità pubblica: 10 persone hanno perso la vita a causa di quello le autorità hanno definito come il peggior temporale degli ultimi 22 anni.

Il decreto (valido per 180 giorni) garantisce il potere, ad esempio, di realizzare misure eccezionali senza l’autorizzazione legislativa.