Meteo, Pasqua con lo scirocco: gran caldo al Nord, ma Matera e Catanzaro sono le città più fredde d’Europa!

Pasqua dai due volti per lo scirocco sull’Italia: ha fatto decisamente caldo al Nord e nelle Regioni tirreniche, molto più freddo nelle aree adriatiche e joniche dove il vento umido ha soffiato dal mare. Matera e Catanzaro, con una massima di appena +15°C, sono state addirittura le città più fredde d’Europa, in una Pasqua molto calda in tutto il continente. Andiamo con ordine e vediamo i dati dell’Italia. Ecco le massime odierne nelle principali città del nostro Paese: +27°C a Merano, +26°C a Mantova, La Spezia, Trento, Bolzano e Rovereto, +25°C a Ferrara, Pordenone e Sondrio, +24°C a Palermo, Firenze, Genova, Padova, Brescia, Vicenza, Udine, Grosseto, Alghero e Desenzano del Garda, +23°C a Milano, Verona, Cremona, Imperia, Codogno, Arezzo, Treviso, Chiavari e Trapani, +22°C a Torino, Bologna, Perugia, Novara, Pisa, Savona, Guidonia, Bergamo, Parma e Modena, +21°C a Roma, Napoli, Salerno, Latina, Viterbo, Oristano, Caserta, Ancona, Pavia e Aosta, +20°C a Bari, Cagliari, Reggio Calabria, Trieste, Lecce, Frosinone, Brindisi, e Benevento, +19°C a Venezia, Taranto e Foggia, +18°C a Catania, Crotone, Termoli e Vibo Valentia, +17°C a Messina, Pescara, L’Aquila, Rimini, Cosenza, Martina Franca e Ponza, +16°C a Gioia del Colle e Pantelleria, +15°C a Matera, Catanzaro e Campobasso.

In Europa, invece, ha fatto molto caldo praticamente ovunque. Ecco le temperature massime: +25°C a Parigi, Strasburgo, Colonia, Francoforte, Düsseldorf ed Eindhoven, +24°C a Londra, Bruxelles, Salisburgo e Vigo, +23°C a Rotterdam, Stoccarda, Norimberga, Innsbruck e Newcastle, +22°C a Dublino, Edimburgo, Manchester, Birmingham, Amsterdam, Vienna, Brema, Dortmund, Budapest e Malaga, +21°C a Berlino, Valencia, Siviglia e Dresda, +20°C a Oslo, +19°C a Varsavia, Stoccolma e Malmö.

Nei prossimi giorni il gran caldo arriverà anche (e soprattutto) al Sud: già nel Lunedì di Pasquetta le temperature aumenteranno sensibilmente nelle Regioni meridionali, mentre al Centro/Nord nel pomeriggio arriveranno piogge e temporali. Ma soprattutto da Martedì 23 Aprile e per tutta la settimana, al Sud avremo un clima infuocato, bollente, tipicamente estivo, con temperature diffusamente superiori ai +30°C soprattutto tra Mercoledì 24, Giovedì 25 e Venerdì 26, quando in Calabria e Sicilia si toccheranno picchi di addirittura +35°C. Al Nord, invece, arriveranno forti piogge.

Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale:

Previsioni Meteo, bollettini, allerte e notizie di scienza con l’APP di MeteoWeb per iPhone e iPad: click qui per scaricarla dall’App Store

Previsioni Meteo, bollettini, allerte e notizie di scienza con l’APP di MeteoWeb per tutti i dispositivi Android: click qui per scaricarla da Google Play