Meteo Pasqua, in Europa weekend all’insegna del caldo ma attenzione alla pioggia

Meteo Pasqua – Mentre milioni di persone si metteranno in viaggio o parteciperanno alle attività pasquali durante questa settimana, su tutta Europa sono previste temperature vicine o sopra la media con l’aria fredda siberiana che rimane consolidata sull’Asia. L’aria più fredda sarà presente sull’Europa orientale, dove le massime di sabato 20 e domenica 21 aprile saranno intorno a +13-16°C.

Al contrario, le temperature più alte sono attese dal Portogallo e dal nord della Spagna fino a Francia, Belgio, Olanda e Germania occidentale. Località come Lisbona, Parigi e Francoforte possono attendersi massime di +20-22°C. Anche le Isole Britanniche potrebbero avere un anticipo di caldo con le massime che andranno da +14°C vicino alla costa a quasi +21°C nel sud dell’Inghilterra.

Anche se tutti potranno aspettarsi condizioni miti per il weekend delle festività di Pasqua, le condizioni non saranno asciutte ovunque sul continente. 3 sono le aree a rischio di pioggia nella Domenica di Pasqua, tuttavia non sono attese alterazioni della viabilità o problemi diffusi. Le località dalla Bulgaria alla Grecia saranno a rischio di rovesci sabato 20 aprile prima del ritorno di condizioni asciutte il giorno successivo. Più a nord, i rovesci di pioggia rappresenteranno un rischio dall’Ucraina alla Polonia orientale, alla Bielorussia e agli stati baltici domenica 21 aprile. Qualche rovescio potrebbe bagnare anche l’Irlanda del Nord occidentale e la Scozia occidentale nella giornata di domenica. Anche l’estremo nordovest dell’Irlanda potrebbe essere colpito da qualche rovescio di pioggia, mentre il resto delle Isole Britanniche può attendersi condizioni asciutte durante il weekend pasquale. Infine, il rischio di rovesci e temporali sarà presente anche dal sud della Francia alla Spagna orientale, sia sabato che domenica.

L’aria mite si consoliderà su tutta Europa il giorno di Pasquetta. Tuttavia, il rischio di pioggia si diffonderà su tutte le Isole Britanniche e su gran parte dell’Europa meridionale ed orientale.