Meteo Pasqua e Pasquetta, conferme sul maltempo di scirocco. Ancora piogge e temporali, ma farà più caldo

Meteo Pasqua e Pasquetta – Le attese festività pasquali si avvicinano sempre di più e tra una settimana esatta inizierà il Weekend di Pasqua: gli ultimi aggiornamenti meteorologici dai principali modelli confermano quello che su MeteoWeb scriviamo già da una settimana, ribadendo con forza l’ipotesi del maltempo di scirocco sull’Italia. Proprio a ridosso della Pasqua, infatti, una nuova perturbazione proveniente dall’oceano Atlantico dovrebbe giungere sul Mediterraneo occidentale attivando correnti caldo-umide dal vicino Maghreb verso il nostro Paese, come possiamo osservare nella mappa in alto a corredo dell’articolo con le temperature previste alla quota di 850hPa (circa 1.500 metri di altitudine) per Sabato 20 Aprile.

Questo scenario determinerebbe forte maltempo su gran parte d’Italia, soprattutto al Nord e nelle Regioni tirreniche. Piogge e temporali che poi, in una seconda fase (e quindi proprio nel giorno di Pasqua e poi nel Lunedì di Pasquetta) si potrebbero estendere anche al Centro/Sud. Ma di sempre più probabile c’è la tendenza a un netto rialzo delle temperature che dopo il freddo anomalo di questi giorni e il ciclone Baltico in arrivo nella Domenica delle Palme quando tornerà l’inverno in tutt’Italia con nevicate a bassa quota al Nord/Ovest, dovrebbe determinare un ritorno alla normalità con valori termici più consoni con la Primavera e in modo particolare con la seconda parte del mese di Aprile.

Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale:

Previsioni Meteo, bollettini, allerte e notizie di scienza con l’APP di MeteoWeb per iPhone e iPad: click qui per scaricarla dall’App Store

Previsioni Meteo, bollettini, allerte e notizie di scienza con l’APP di MeteoWeb per tutti i dispositivi Android: click qui per scaricarla da Google Play