Meteo Pasqua e Pasquetta, le Previsioni dell’Aeronautica Militare: bel tempo e temperature in aumento in tutta Italia

Previsioni Meteo – Ci stiamo avvicinando ad un Domenica di Pasqua di bel tempo e clima quasi estivo su tutte le regioni italiane, mentre per Pasquetta lo scirocco potrebbe innescare un po’ di maltempo nel pomeriggio/sera al Centro-Nord. Ecco le previsioni dell’Aeronautica Militare per l’Italia per dopodomani, sabato 20 aprile, e per i quattro giorni successivi.

Sabato 20 aprile



Nord:

– nuvolosità medio-alta alternata ad ampi spazi di sereno.

Centro e Sardegna:

– estese velature anche spesse sulla Sardegna; dalla sera locali annuvolamenti compatti saranno accompagnati da isolati piovaschi.

– sul resto del centro cielo poco nuvoloso, con un aumento graduale della copertura nuvolosa per nubi alte, a partire dalle regioni tirreniche;

– locali foschie o banchi di nebbia al primo mattino sulle valli del centro.

Sud e Sicilia:

– cielo parzialmente nuvoloso sulla Sicilia per nubi di tipo medio-alte.

– sul restante sud ampi spazi di sereno, con al più transito di velature dal pomeriggio sulle aree tirreniche.

Temperature:

– minime in lieve aumento su zone di pianura del Nord, Marche, Abruzzo, Campania, Basilicata e Calabria, stazionarie sul resto del Paese;

– massime senza variazioni di rilievo sulle isole maggiori, in aumento altrove.

Venti:

– orientali: da moderati a forti sulla Sardegna, da deboli a moderati sulla Sicilia;

– deboli settentrionali sul restante sud;

– deboli di direzione variabili altrove, con locali rinforzi da nord sulla Liguria.

Mari:

– da molto mossi ad agitati Mare e Canale di Sardegna;

– molto mossi lo stretto di Sicilia e il Tirreno meridionale;

– mosso lo Ionio meridionale;

– poco mossi o al più mossi i restanti mari.

Domenica 21 aprile:

– nubi alte e sottili che veleranno il cielo, con locali annuvolamenti su Alpi occidentali, Appennino centromeridionale e rilievi della Sicilia.

Lunedì 22 aprile:

– al mattino estese velature su tutto il Paese, localmente anche spesse sulle regioni tirreniche peninsulari, senza escludere ampi rasserenamenti. Dal tardo pomeriggio probabile peggioramento ad iniziare dalle regioni centromeridionali peninsulari. Dalla sera parziale attenuazione dei fenomeni al Sud mentre persisteranno al Centro e risulteranno in estensione al Nord specie su pianura e coste. Quota neve sull’arco alpino centro-occidentale generalmente oltre i 1800 metri.

Al mattino locali foschie o banchi di nebbia sulle valli del centro.

Sulle isole maggiori molte nubi si alterneranno ad ampi sprazzi di sole con schiarite più decise in serata sulla Sicilia.

Martedì 23 e mercoledì 24 aprile:

– molte nubi al Nord con precipitazioni diffuse, più insistenti su Triveneto e Liguria. Nevicate sull’arco alpino generalmente oltre i 1800 metri, in discesa localmente fino a 1500 metri sulle Alpi orientali. Dalla sera attenuazione dei fenomeni sull’Emilia-Romagna.

Al Centro cielo parzialmente nuvoloso con precipitazioni sparse nelle ore centrali della giornata, localmente anche a carattere temporalesco; dalla sera diradamento della nuvolosità.

Al Sud cielo sereno o poco nuvoloso, con locali addensamenti a ridosso dei rilievi ed associati isolati piovaschi.

Nella giornata di mercoledì su Alpi, Prealpi ed Appennino settentrionale il cielo si presenterà con molte nubi e piogge sparse.

Sul resto del Paese cielo poco nuvoloso con annuvolamenti tra tarda mattinata e primo pomeriggio con isolati rovesci sull’Appennino.