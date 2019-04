Meteo per domani in Italia: le previsioni del servizio meteorologico dell’aeronautica militare

Le previsioni del servizio meteorologico dell’aeronautica militare per la giornata di domani in Italia.

Nord: al mattino nubi compatte su Triveneto, Lombardia sud-orientale ed Emilia-Romagna con associati rovesci e temporali e qualche nevicata sui relativi rilievi oltre i 1200-1300 metri; seguirà un graduale miglioramento dal pomeriggio con ampie aperture serali su settore lombardo, Trentino, Veneto occidentale ed Emilia. Nuvolosità poco significativa sul restante settentrione e più diffusa sulle aree alpine centroccidentali, ma in diradamento dal pomeriggio con ampi spazi di sereno.

Centro e Sardegna: addensamenti consistenti su gran parte del settore peninsulare con deboli precipitazioni sparse, anche temporalesche sulle regioni adriatiche; in serata migliora sulle aree tirreniche e sull’Umbria con estese aperture del cielo attese su Toscana e Lazio. Asciutto sulla Sardegna con cielo poco o parzialmente nuvoloso.

Sud e Sicilia: molte nubi compatte su Molise, Campania, Puglia centrosettentrionale, nonché su Basilicata e Calabria tirreniche con deboli fenomeni convettivi sparsi, in riduzione serale sul settore campano; cielo sereno o poco nuvoloso altrove, a parte qualche addensamento più consistente che interesserà nel pomeriggio la Sicilia tirrenica.

Temperature: minime in calo al Centro-nord peninsulare e sulla Puglia; pressoché stazionarie sul resto del Paese; massime in aumento sulla catena alpina e prealpina centroccidentale e sul triveneto; senza variazioni di rilievo sulle rimanenti aree pianeggianti del Nord, Sardegna e Calabria; in diminuzione sul resto del Paese.

Venti: deboli dai quadranti settentrionali al Centro-nord peninsulare; moderati di maestrale sulla Sardegna ed intorno sud-ovest al meridione.

Mari: da molto mosso ad agitato fino al pomeriggio il mare di Sardegna; molto mossi il canale di Sardegna, lo stretto di Sicilia ed il Tirreno meridionale; da mossi a molto mossi il Mar Ligure, il Tirreno centrale e il basso Ionio; generalmente mossi i restanti mari.