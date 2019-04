Meteo, le Previsioni dell’Aeronautica Militare: il 25 Aprile nuvole e pioggia al Nord, bel tempo e caldo altrove fino al weekend

Dopo un weekend di Pasqua caratterizzato da forti venti di scirocco in tutta Italia, in questi giorni la Penisola sembra essere divisa in due, con il Nord colpito da piogge torrenziali e il Sud che vive un aumento delle temperature, con valori tipicamente estivi che nel corso della settimana si estenderanno a quasi tutto il Paese. Per la Festa della Liberazione del 25 aprile, il Nord sarà ancora colpito da nuvole e piogge, mentre il resto del Paese vivrà condizioni prevalentemente di bel tempo fino alla fine della settimana. Ecco, dunque, le previsioni meteo dell’Aeronautica Militare per l’Italia per giovedì 25 aprile e per i quattro giorni successivi.

Giovedì 25 aprile:



Nord:

– cielo molto nuvoloso sulle aree alpine con precipitazioni sparse, in estensione alle aree pedemontane centro orientali nel corso del pomeriggio con sconfinamento in pianura; variabilità sul resto del Nord ma con tendenza ad aumento della nuvolosità a fine giornata.

Centro e Sardegna:

– bel tempo salvo temporanei annuvolamenti al primo mattino su basso Lazio e nel corso del pomeriggio sulla dorsale appenninica dove non si escludono locali rovesci.

Sud e Sicilia:

– cielo sereno o poco nuvoloso sulla Sicilia;

– velature in transito sulle regioni peninsulari salvo qualche nube localmente più compatta sulle aree appenniniche della Calabria.

Temperature:

– minime in aumento su Lazio, Umbria, Marche, Abruzzo, Molise e Campania; in lieve calo al Nord Ovest e stazionarie sul resto della penisola.

– massime in aumento sulle regioni centrali, su Campania, Pianura Padano Veneta occidentale; in lieve calo sul resto della Pianura e senza variazioni di rilievo altrove.

Venti:

– debole variabile al Nord tendente a disporsi da est sulla Pianura Padano Veneta;

– in prevalenza deboli meridionali sul resto della penisola con rinforzi sulle aree ioniche di Sicilia e Calabria.

Mari:

– molto mosso Ionio e Stretto di Sicilia meridionale;

– poco mosso Tirreno centro settentrionale;

– mossi gli altri mari.

Venerdì 26 aprile:

nuovo peggioramento sulle regioni settentrionali da ovest verso est con nubi diffuse e fenomeni associati che, nel corso del pomeriggio, si estenderanno parzialmente anche alle regioni centrali ed in serata a Campania e settori tirrenici di Basilicata e Calabria.

Sabato 27 aprile:

qualche residuo fenomeno al primo mattino al Nord Est e lungo il settore tirrenico meridionale. Seguiranno ampi rasserenamenti un po’ ovunque ad eccezione delle aree appenniniche centrali nel corso del pomeriggio dove si potranno avere rovesci sparsi, specie tra Umbria ed Abruzzo fino al Molise.

Domenica 28 e lunedì 29 aprile:

iniziali condizioni di generale bel tempo in attesa di un nuovo peggioramento nella seconda parte della giornata al Nord Est, Lombardia ed Emilia Romagna con attenuazione dei fenomeni già in serata e traslazione degli stessi alle regioni centrali adriatiche. Lunedì caratterizzato da bel tempo al Centro Nord e variabilità al Sud.