Meteo, le Previsioni dell’Aeronautica Militare: da Pasquetta inizia il maltempo con scirocco, nuvole e pioggia, soprattutto al Nord

Le festività pasquali sono ormai alle porte e se per domani, Domenica di Pasqua, possiamo aspettarci una giornata di bel tempo e senza precipitazioni in tutta Italia, con temperature un po’ ovunque di oltre +25°C, le condizioni inizieranno a cambiare nel giorno di Pasquetta, con un vento di scirocco che si estenderà a tutta la penisola, che verrà ricoperta dalle nuvole. Ecco le previsioni dell’Aeronautica Militare per il giorno di Pasquetta, lunedì 22 aprile, e per i 4 giorni successivi.

Lunedì 22 aprile:

Nord:

– molte nubi ovunque con locali piovaschi sulle regioni occidentali ed Emilia-Romagna; dalle ore serali atteso un deciso peggioramento con precipitazioni diffuse su Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Emilia-Romagna e basso Veneto, anche temporalesche sulle aree meridionale piemontese e su quella romagnola. Nevicate poco consistenti sui rilievi alpini occidentali oltre i 1500 metri, più diffuse dalla sera.

Centro e Sardegna:

– sulla Sardegna inizialmente poche nubi, ma con copertura in sensibile intensificazione da fine giornata;

– altrove nuvolosità irregolare, anche intensa dal pomeriggio, con rovesci e locali temporali che dal settore meridionale laziale tenderanno a coinvolgere nelle ore serali le restanti regioni peninsulari.

Sud e Sicilia:

– copertura consistente un po’ ovunque con deboli piovaschi al mattino su Sicilia orientale, Calabria e Basilicata ionica; dal pomeriggio atteso un peggioramento sulle regioni tirreniche con associate piogge e temporali sparsi, in estensione serale anche al restante meridione peninsulare con fenomenologia più diffusa su Molise e Puglia settentrionale; un graduale miglioramento, invece, interesserà il settore orientale dell’isola.

Temperature:

– minime in lieve flessione su Veneto e Friuli-Venezia Giulia; senza variazioni di rilievo sul restante settentrione, Sardegna, Marche, coste abruzzesi, Calabria e Sicilia centro-orientale; in rialzo altrove;

– massime stazionarie sul Trentino-Alto Adige, bassa Calabria e Sicilia meridionale; in diminuzione sul rimanente settentrione, Marche e Puglia centromeridionale; in aumento sul resto del paese.

Venti:

– forti di burrasca da sud-est su Sardegna, Lazio, regioni centromeridionali tirreniche, Sicilia compresa, Basilicata e Puglia, ma in attenuazione decisa dalla sera sulla Sardegna;

– moderati sudorientali sul restante centro-sud;

– forti settentrionali con raffiche di burrasca sul Ponente ligure;

– deboli o moderati orientali in Val Padana e zone appenniniche e variabili sulle aree alpine e prealpine.

Mari:

– da agitati a molto agitati fino al pomeriggio il Mare e Canale di Sardegna e fino alle ore serali il Tirreno centromeridionale, lo Stretto di Sicilia ed il basso Ionio ad ovest;

– da mosso a molto mosso l’adriatico con moto ondoso in, locale ulteriore intensificazione dalla sera.

– da molto mossi ad agitati i restanti bacini.

Martedì 23 aprile:



– moderato maltempo al Centro-Nord con fenomenologia localmente anche intensa al nord-ovest, ma in miglioramento da fine giornata sul settore centrale; poche le nubi al Sud, salvo addensamenti più consistenti associati a deboli rovesci sulle zone appenniniche, ma in esaurimento dalle prime ore serali.

Mercoledì 24 aprile:

– cielo molto nuvoloso al Nord con precipitazioni convettive diffuse sul settore occidentale e debole fenomenologia sparsa fino a sera sulle restanti zone alpine e prealpine; altrove cielo inizialmente sereno o poco nuvoloso, in attesa di un nuovo peggioramento da fine giornata sul settore tirrenico con deboli piovaschi serali sulla Sardegna.

Giovedì 25 aprile:

nuova ondata di maltempo al Centro-Nord e sulla Campania con fenomeni abbondanti su gran parte delle aree alpine occidentali, ma in miglioramento serale sulle zone pianeggianti settentrionali ed al Centro; nubi diffuse anche sul resto del Sud, ma con locali precipitazioni poco consistenti.

Venerdì 26 aprile:

ancora condizioni all’insegna dell’instabilità su Lombardia, Triveneto e rilievi appenninici centrosettentrionali; poche le nubi sul resto del Paese.