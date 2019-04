Meteo, le Previsioni dell’Aeronautica Militare: ultime piogge residue al Centro-Sud, temperature in aumento

Dopo il maltempo che ha interessato la Domenica delle Palme sull’Italia, seguono due giorni di tempo relativamente stabile sulla penisola, fatta eccezione per alcune regioni del Centro-Sud nelle ore pomeridiane di oggi, lunedì 15 aprile, quando si verificheranno le ultime precipitazioni residue di questo peggioramento.

Dalle 06.00 UTC alle 24 UTC di oggi, l’Aeronautica Militare sull’Italia prevede:

Nord:

– poco o parzialmente nuvoloso con nubi localmente compatte a ridosso dei rilievi e residue deboli piogge specie sulle aree alpine occidentali ed in Romagna a ridosso dell’Appennino ma con tendenza al miglioramento;

– ampie schiarite sulle altre aree con annuvolamenti pomeridiani sui rilievi di nord est associati a qualche temporaneo rovescio.

Centro e Sardegna:

– annuvolamenti in transito sulla Sardegna, specie sui settori centro orientali dell’isola dove si potrà vere qualche isolato rovescio in esaurimento serale quando si avrà un aumento della nuvolosità medio alta;

– molte nubi sulle regioni adriatiche con rovesci sparsi, qualche isolato temporale e neve a quote superiori ai 1300 metri;

– da poco nuvoloso a parzialmente nuvoloso sulle restanti regioni peninsulari con residui addensamenti ma con tendenza fra la tarda mattinata ed il pomeriggio ad ampie schiarite salvo sul basso Lazio dove si potrà ancora avere qualche temporaneo rovescio o temporale;

– generale miglioramento dalla serata su tutte le regioni peninsulari.

Sud e Sicilia:

– cielo molto nuvoloso con rovesci sparsi ed isolati temporali, meno probabili sulle coste della Campania, più consistenti a ridosso dei rilievi appenninici e sui versanti adriatici. Qualche schiarita nel corso del tardo pomeriggio ad iniziare da Campania, Molise e Sicilia meridionale in estensione alle restanti regioni dalla nottata.

Temperature:

– massime in marcato aumento al nord e regioni centrali tirreniche, in lieve calo su Molise, Puglia garganica ed aree interne della Campania;

– senza variazioni significative sul resto della penisola.

Venti:

– deboli o moderati settentrionali su Liguria, Romagna e restanti regioni centro meridionali con qualche rinforzo da nord ovest sulla Sicilia meridionale;

– deboli variabili sul resto del nord.

Mari:

– molto mossi i bacini occidentali e lo Ionio meridionale con moto ondoso in aumento nello Stretto di Sicilia e in diminuzione nel Mar Ligure, Tirreno settentrionale e centrale settore est;

– da poco mossi a localmente mossi i restanti mari.

Per domani, martedì 16 aprile, l’Aeronautica Militare prevede:



Nord:

– molte nubi sull’arco alpino in estensione anche alle aree prealpine con precipitazioni sparse tra mattino e pomeriggio e quota neve superiore ai 1400 metri;

– prevalenza di cielo sereno o al più velato sulle restanti aree.

Centro e Sardegna:

– condizioni di bel tempo con cielo poco nuvoloso salvo un po’ di nubi in più sull’isola e nel corso del pomeriggio a ridosso della dorsale appenninica con associati locali piovaschi.

Sud e Sicilia:

– inizio giornata all’insegna del cielo sereno, seguirà un moderato aumento della copertura nuvolosa, specie sulle aree più interne, con piovaschi sparsi;

– in serata torna il sereno un po’ ovunque.

Temperature:

– minime in lieve aumento al nord ovest e Sardegna; senza variazioni di rilievo altrove.

– massime in lieve calo al nord ovest, stazionarie sul resto del nord ed in generale aumento sul resto della penisola.

Venti:

– generalmente deboli variabili.

Mari:

– mossi Mar e Canale di Sardegna e Stretto di Sicilia con lenta attenuazione del moto ondoso;

– poco mossi gli altri mari.