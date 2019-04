Meteo, le previsioni per il Regno Unito: weekend di Pasqua più caldo di Maiorca con +22°C

Il Regno Unito potrebbe essere interessato da temperature più alte di quelle di Maiorca nel weekend di Pasqua, con fino a +22°C previsti per Venerdì Santo. Fino a qualche giorno fa, il Paese era stato colpito da condizioni molto fredde a causa dell’arrivo di aria fredda dalla Scandinavia che aveva fatto precipitare la colonnina di mercurio a -6°C nella notte.

Ma per le imminenti festività arrivano buone notizie: il Met Office (il servizio meteorologico nazionale) ha previsto un costante aumento delle temperature nel corso della settimana, con un colpo di fortuna in serbo per il weekend di Pasqua. La meteorologa Sophie Yeomans ha dichiarato: “Venerdì Santo sembra essere una buona giornata, in molte zone le temperature saranno un bel po’ più calde. Le temperature saliranno per tutta la settimana oltre i +20°C entro venerdì, con la possibilità di raggiungere +22°C”. Per contro, l’isola di Maiorca si prepara per un Venerdì Santo nuvoloso e a +19°C dopo una settimana di sole più caldo, con alcune proiezioni che indicano un freddo +12°C.

Yeomans ha spiegato che il cambiamento di condizioni è dovuto ad un’area di alta pressione in arrivo dall’Europa continentale. Le temperature di ieri, 14 aprile, si sono aggirate intorno a +11°C. Nel corso della settimana dovrebbe essere prevalentemente soleggiato e asciutto, con alcune precipitazioni sporadiche possibili tra oggi e domani, martedì 16 aprile. Per oggi, si attendono temperature di +14°C in molte parti della nazione, mentre domani dovrebbero essere intorno a +15°C, con massime di +17-18°C attese nella giornata di giovedì 18 aprile, secondo quanto dichiarato da Yeomans.

Il Met Office dichiara: “Molte località saranno asciutte per Venerdì Santo, con tempo soleggiato. Il resto del weekend di Pasqua sembra che sarà prevalentemente caldo e asciutto, anche se ci sono alcune incertezze nelle previsioni sulla nuvolosità e se ci sarà della pioggia nelle parti nordoccidentali del Regno Unito. Per il resto di aprile, probabilmente il meteo sarà più misto alla pioggia a volte, soprattutto ad ovest e nord-ovest. Le temperature saranno prevalentemente abbastanza alte, soprattutto nel sud-est, tuttavia sarà più freddo sotto pioggia o nuvole”.