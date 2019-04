Meteo, le previsioni per il Trentino: precipitazioni sparse e tempo variabile

“Oggi, giovedì, molto nuvoloso con precipitazioni sparse deboli o al più moderate. Venerdì in parte soleggiato con alcune deboli precipitazioni sparse al pomeriggio. Sabato variabile con annuvolamenti alternati a tratti più soleggiati e temperature in calo, specie in montagna; aumento della probabilità di precipitazioni in serata e nella notte. Domenica perlopiù nuvoloso con precipitazioni sparse“: queste le previsioni meteo per i prossimi giorni di MeteoTrentino. “Una debole depressione sulla penisola italiana continua a determinare tempo perturbato con cielo nuvoloso e frequenti precipitazioni fino a giovedì. Venerdì le correnti tenderanno a disporsi da nord ma non determineranno un sensibile miglioramento delle condizioni meteo perché una nuova perturbazione transiterà dalla Germania verso il Mediterraneo, interessando però probabilmente solo marginalmente il Trentino.”

Oggi 11 Aprile

Coperto con precipitazioni da deboli a moderate, anche a carattere di rovescio. Quota neve oltre 1500-1600 m circa. Temperature minime stazionarie, massime in lieve calo con limitata escursione termica. Venti nord-orientali moderati in quota e deboli variabili in valle.

Venerdì 12 aprile

In buona parte nuvoloso con qualche schiarita e possibili deboli precipitazioni sparse. Temperature minime in lieve calo e massime in lieve aumento. Venti deboli settentrionali in quota e variabili in valle.

Tendenza per i giorni successivi

Sabato variabile con annuvolamenti che si alterneranno a tratti più soleggiati; probabilità di precipitazioni in aumento in serata e nella notte. Temperature in calo, specie in montagna. Domenica in parte soleggiato. Lunedì soleggiato.