Meteo Roma, lungo periodo di piogge e freddo invernale prima di Pasqua e Pasquetta

Meteo Roma – Clima quasi invernale a Roma in queste ore: sulla Capitale si alternano piogge a tratti intense e timide schiarite con temperature diurne sui +15/+16°C, mentre di notte fa ancora freddo fino a +10/+11°C. Nei prossimi giorni farà ancora più freddo e continuerà a piovere, ogni giorno di questa settimana (weekend compreso), con temperature in calo fino a +8/+9°C nelle minime e fino a +13/+14°C nelle massime, come se fossimo in pieno inverno. Le piogge non saranno mai torrenziali o particolarmente violente, ma costanti e a tratti forti, persistenti per molte ore nell’arco dei prossimi giorni, seppur sempre alternate a pause di bel tempo e a qualche schiarita. La situazione dovrebbe tornare alla normalità la prossima settimana, prima di Pasqua e Pasquetta, con temperature in lieve aumento e il ritorno del bel tempo. Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale:

