Meteo Sardegna: bufera di scirocco, picchi di 100km/h

Venti tesi di scirocco fino a cento chilometri orari sferzeranno la Sardegna nel giorno di Pasqua. L’area maggiormente colpita sara’ quella sud occidentale dell’Isola, l’Oristanese, il Sulcis e l’Iglesiente. Lo confermano gli esperti dell’Ufficio meteo dell’Aeronautica militare di Decimomannu.

“Subiamo l’influsso di un vortice depressionario che si trova sull1 Spagna portando forte vento e mareggiate sull’Isola”, spiegano. Anche nella prima parte della giornata di lunedi’ di Pasquetta il vento continuera’ a soffiare forte, con punte di 60 chilometri al’ora, ma dal pomeriggio andra’ a scemare. A causa del vento sono attese mareggiate sulle coste meridionali. Il canale di Sardegna sara’ molto agiato con onde anche di quattro metri, molto mosso invece il mare della parte orientale dell’Isola. Clima mite: 20 gradi di massima, in media, sono previsti per Pasqua, lunedi’ in rialzo sino a 24 soprattutto nell’Oristanese.