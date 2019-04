Meteo Sardegna: Pasquetta con vento forte e mareggiate

Pasquetta con forti raffiche di scirocco e mareggiate in Sardegna, soprattutto lungo le coste meridionali: numerosi gli interventi dei vigili del fuoco, in particolare per alberi sradicati, cornicioni pericolanti e strade invase da detriti. A Cagliari la spiaggia del Poetto è stata invasa dall’acqua.

Disagi sulla SS195, poco prima del bivio di Capoterra: una mareggiata ha portato detriti sulla carreggiata.