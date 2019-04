E’ stata segnalata, per le prossime ore, dal bollettino regionale di Protezione civile, una possibile criticità in evoluzione per venti da forti fino a burrasca provenienti dai quadranti sud-orientali e significative mareggiate sulle zone costiere della Sicilia sud orientale. Per le possibili condizioni meteo avverse segnalate, il sindaco di Ragusa ha attivato il presidio territoriale di Protezione civile per il monitoraggio delle aree a rischio.