Meteo Sicilia: ultime piogge sulle zone orientali con lieve calo delle temperature

Il maltempo che ha colpito gran parte d’Italia nella Domenica delle Palme, sta producendo le ultime piogge al Centro-Sud. Tra le regioni colpite dalle piogge anche la Sicilia. Per oggi, lunedì 15 aprile, il Servizio Informativo Agrometeorologico Siciliano (SIAS) avvisa sulla residua nuvolosità con rovesci sul settore orientale, mentre sul resto dell’isola ci sarà la prevalenza del sole. Le temperature saranno in lieve diminuzione di 1-3°C, specialmente sul settore settentrionale dell’isola. I venti saranno da deboli a moderati, in rotazione dai quadranti settentrionali. I mari saranno inizialmente mossi in tutti i bacini, ma in attenuazione nel corso della giornata.