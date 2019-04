Meteo, spaventoso tornado di fuoco durante un incendio in Oklahoma [VIDEO]

I tornado sono fenomeni meteorologici che incutono sempre molta paura e preoccupazione per gli effetti devastanti che possono avere e per il loro aspetto minaccioso. Pensate se il tornado in questione è anche di fuoco, come quello che si è formato in Oklahoma, stato nel sud degli USA, precisamente nella contea di Ellis. Il vortice è altissimo, molto potente e molto scuro, come potrete vedere nel video in fondo all’articolo.

I tornado di fuoco o fire tornado sono una delle più rare e impressionanti creazioni della natura. Queste combinazioni uniche di fuoco e vento hanno un potenziale distruttivo incredibile. Infatti l’incendio più mortale nella storia degli Stati Uniti è stato causato da un fire tornado che si è abbattuto su una comunità. Ecco allora come si forma uno di questi pericolosissimi vortici e tutto quello che c’è da sapere al riguardo.

Fire tornado: i letali vortici di fuoco

I fire tornado non sono esattamente tornado nel vero senso della parola. Questi spaventosi vortici richiedono una combinazione unica di condizioni meteorologiche e un incendio vicino per la loro formazione. Questo fenomeno ha più cose in comune con le tempeste di sabbia che con i veri tornado, nonostante l’apparenza dei vortici e la conseguente devastazione che si lasciano dietro tenda a farli assimilare ai tornado.

Il primo ingrediente per un fire tornado è un incendio la cui propagazione è spesso aiutata dai venti. Il secondo e più raro ingrediente è una raffica di aria calda che soffia attraverso l’incendio all’angolazione perfetta per creare un momento di rotazione. Quando questa massa d’aria e fuoco ha raccolto forza a sufficienza, si forma il fire tornado. A differenza di un normale tornado, che con la sua intensa velocità può sollevare auto, mucche, autoarticolati e case dalle fondamenta, questi vortici di fuoco muovono detriti in fiamme e frammenti incandescenti nel cielo. Questa è una delle ragioni per le quali sono più terrificanti di un normale incendio o di un normale vortice.

I tornado di fuoco solitamente soddisfano i seguenti criteri: altezza compresa tra 90 e 120 metri, ampiezza di 6-15 metri e temperature di oltre +1.000°C. Solitamente hanno una velocità del vento di 160-480km/h e viaggiano in qualsiasi direzione ad una velocità di circa 8-11km/h. Il fire tornado agisce come un vortice atmosferico, come un normale tornado o tromba d’aria. Un incendio causa l’aumento delle temperature al suolo. A sua volta, questo aumento fa salire l’aria sopra l’incendio in quelle che gli esperti chiamano colonne. Queste correnti ascensionali sono molto forti e possono raggiungere centinaia di metri di altezza. Nonostante solitamente siano invisibili ad occhio nudo, divengono più nitidi quando sollevano sabbia o polvere. Quando raccolgono anche cespugli, frammenti e altri oggetti in fiamme nelle loro colonne rotanti, diventano immediatamente chiari come fire tornado.

Gran parte dei dettagli sui tornado di fuoco rimane sconosciuta agli esperti. Per esempio, nessuno sa perché hanno la tendenza a raggiungere altezze e tassi di combustione sempre più alti mentre ruotano in avanti. Quello che si sa è che fortunatamente questi spaventosi vortici durano solo pochi minuti, ma nonostante questo, la distruzione che lasciano è davvero incredibile.