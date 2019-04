Meteo Toscana, le previsioni per i prossimi giorni: variabilità, rovesci e temporali

Le previsioni meteo per la Toscana fornite dal Lamma, Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia.

Giovedì 11 Aprile

Stato del cielo e fenomeni: nuvoloso con rovesci o temporali sparsi su gran parte della regione, più frequenti nel pomeriggio.

Venti: deboli meridionali in mattinata, in rotazione dai quadranti settentrionali dal pomeriggio.

Mari: poco mossi.

Temperature: minime stazionarie, massime in lieve calo con valori attorno a 16-17 gradi.

Venerdì 12 Aprile

Stato del cielo e fenomeni: ancora condizioni di variabilità con possibilità di qualche pioggia in Appennino e di rovesci sulle zone meridionali nelle ore pomeridiane.

Venti: deboli o moderati settentrionali.

Mari: poco mossi o localmente mossi a largo a sud dell’Elba.

Temperature: stazionarie o in lieve aumento.

Sabato 13 Aprile

Stato del cielo e fenomeni: nuvoloso con bassa probabilità di pioggia.

Venti: tra deboli e localmente moderati da nord-est.

Mari: poco mossi.

Temperature: in lieve aumento.

Domenica 14 Aprile

Stato del cielo e fenomeni: variabile, possibilità di piogge sulle zone costiere.

Venti: settentrionali, in genere deboli.

Mari: poco mossi.

Temperature: stazionarie.