Meteo USA: tornado si abbattono sugli Stati del sud, almeno 8 morti

Violente tempeste hanno colpito tutta l’area meridionale degli Stati Uniti: il bilancio è di 8 morti e decine di feriti. Tra le vittime anche bambini.

Venti di tempesta hanno scatenato tornado e alluvioni in diversi Stati del sud.

In Texas due bambini hanno perso la vita dopo che un albero si è abbattuto sull’auto su cui viaggiavano con la loro famiglia. I genitori, che erano seduti davanti, sono illesi. Segnalate vittime anche in Mississippi, Texas e Louisiana.

Le autorità hanno reso noto che almeno 11 tornado hanno colpito 3 Stati prima che la tempesta iniziasse a dirigersi verso l’East Coast. Allerta sono state emesse in Ohio, Carolina del Sud e Virginia.