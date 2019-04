Meteo Veneto: situazione in miglioramento, le previsioni per i prossimi giorni

E’ in progressivo miglioramento la situazione nivometeorologica in Veneto. Il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione Veneto ha diramato un bollettino che aggiorna la situazione sul fronte del pericolo valanghe.

Rimane in vigore lo stato di attenzione (allerta gialla) sulle Dolomiti, mentre è dichiarato il ritorno alla normalità sulle Prealpi.

La situazione attuale indica che il manto nevoso è in fase di assestamento e consolidamento su tutti i versanti. Permane una instabilità basale e nel punto di contatto neve recente/ neve vecchia. Il pericolo di valanghe è, 3-marcato in Mont 1 (Dolomiti) e Mont 2 (Prealpi) oltre i 1600 metri. Sono possibili ancora valanghe spontanee lungo i pendii ripidi con interessamento della viabilità in alta quota, specie al pomeriggio-sera.

La previsione indica che nei prossimi giorni il tempo sarà variabile con sporadiche deboli nevicate in quota e con limite neve/pioggia anche al di sotto dei 1700 metri. Sulle Prealpi la neve al suolo si è assestata di molto con una significativa riduzione degli spessori. Da Lunedì la criticità è verde. Sulle Dolomiti (MONT 1) permangono condizioni di instabilità con possibilità di valanghe che posso interessare la viabilità in quota. La criticità è gialla.