Ecco la miglior posizione per dormire secondo la scienza e gli effetti negativi di tutte le altre posture

Dormire bene la notte è senza dubbio un fattore fondamentale per il benessere di ogni persona. Ma anche dopo aver seguito tutte le regole (lasciare il cellulare fuori dalla stanza da letto, avere lenzuola pulite, andare a dormire ad un orario ragionevole, dormire per circa 8 ore, ecc.) è ancora possibile svegliarsi doloranti e irritabili. Una delle cose che potrebbe essere trascurata è la posizione che si sceglie per dormire.

Conosciamo tutti la lotta rappresentata dal rigirarsi nel letto fino a trovare la giusta sistemazione che ci permetta di addormentarci. Ma se al mattino ci svegliamo pieni di dolori e un po’ intontiti, forse la posizione che abbiamo scelto per dormire non è proprio delle migliori. Dormire con la postura sbagliata può causare dolore al collo e alla schiena, stanchezza, apnea notturna, crampi muscolari, mal di testa, mal di pancia, bruciore di stomaco, problemi di circolazione e persino rughe precoci.

Secondo gli esperti, dormire sulla schiena è la miglior posizione. Questa posizione è essenzialmente neutra e contribuisce ad alleviare i dolori e gli acciacchi accusati durante il giorno. Poiché la testa è più sollevata rispetto al petto, coloro che dormono in posizione supina hanno meno probabilità di soffrire di bruciore di stomaco. Ovviamente, il ben noto effetto negativo di questa posizione è che favorisce il russare. Solo l’8% delle persone dorme naturalmente in questa posizione, nonostante le altre siano più inclini ad altri effetti indesiderati.

Dormire sul fianco destro, per esempio, è una posizione nota per provocare bruciore di stomaco. La teoria è in questa posizione che un muscolo dell’esofago è rilassato, facilitando il passaggio degli acidi dello stomaco fino alla gola. Che sia destro o sinistro, dormire su un fianco, la posizione più comune secondo la National Sleep Foundation, può anche causare dolori all’anca e alle spalle. Se siete abituati a dormire su un fianco, assicuratevi di avere un cuscino sotto il collo che sia abbastanza spesso da togliere pressione alle spalle. Tenere un cuscino tra le ginocchia potrebbe prevenire anche il dolore alla zona lombare, secondo quanto spiegato da Shelby Harris, esperta e professoressa presso l’Albert Einstein College of Medicine.

La posizione peggiore in assoluto, tuttavia, rimane quella a pancia in giù. Per il 7% delle persone che scelgono questa posizione, dormire in posizione prona mette pressione su tutto il corpo e aumenta le probabilità di svegliarsi indolenziti e in preda a dolori articolari. Se siete troppo abituati a questa posizione per rinunciarvi, Harris consiglia di utilizzare un cuscino più basso per ridurre la pressione sul collo quando tenete la testa rivolta da un lato durante la notte. O se per qualche strana ragione sentite il bisogno di dormire in posizione prona con la faccia rivolta verso il basso, mettete un cuscino sotto la fronte.

In conclusione, tutto dipende da ciò che funziona meglio per ogni singola persona. “Anche se è comunemente raccomandato che dormire sulla schiena è la miglior posizione per dormire, il confort rimane la chiave. Se sentite dolore o non vi sentite a vostro agio con la posizione in cui dormite, questo sicuramente influenzerà la qualità del vostro sonno”, ha concluso Harris.