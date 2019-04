Migranti, Guardia Costiera: verifiche sul Mare Jonio

Nella giornata di oggi, la nave Mare Jonio ha fatto ingresso nel porto di Marsala a causa di una avaria non meglio precisata ad un generatore. L’ufficio Circondariale marittimo di Marsala, quale autorità marittima competente, ha disposto una visita occasionale.

La Direzione marittima di Palermo, ha quindi inviato un team di ispettori della Guardia Costiera, militari specializzati in sicurezza della navigazione, per eseguire una verifica tecnica sulle condizioni della nave in materia di sicurezza della navigazione e per la riconvalida della certificazione statutaria.​​