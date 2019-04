MioDottore Solidale: per tutto il mese di maggio prime visite specialistiche alimentari gratuite

In occasione del lancio della Campagna MioDottore Solidale a sostegno dell’alimentazioneequilibrata, MioDottore– piattaforma leader in Italia e nel mondo specializzata nella prenotazione online di visite mediche e parte del gruppo DocPlanner– ha indagato le abitudini alimentari degli italiani, fotografando i loro comportamenti di fronte ai temi dell’alimentazione e della nutrizione.

Gli italiani e l’alimentazione

Secondo questa recente ricerca[1], tre quarti degli italiani pensano di avere abitudini salutari e la metà degli utenti vuole migliorare ulteriormente le proprie abitudini alimentari. Tuttavia, le informazioni inerenti l’ambito della salute alimentare sono spesso confuse e, seppur in presenza di una patologia alimentare, la metà degli italiani decide di non seguire pareri medici. Le motivazioni principali che spingono a compiere tale scelta sono riconducibili al pensiero di non doversi recare da un medico perché si ritiene di non soffrire di problemi tanto gravi da dover ricorrere a un consulto (25%) oppure ancora non si riconosce di avere difficoltà in ambito alimentare (25%).

La Campagna MioDottore Solidale a sostegno dell’alimentazione equilibrata

MioDottore per sensibilizzare la popolazione italiana sull’importanza di un’alimentazione sana, annuncia la Campagna MioDottore Solidale a sostegno dell’alimentazione equilibrata. Attraverso il mini-sito dedicato sarà possibile accedere dal 1° al 31 maggio alla lista dei medici volontari di tutta Italia che hanno sposato l’iniziativa, per trovare quello più vicino e prenotare in pochi clic una prima visita specialistica gratuita.

„Interessante notare come dalla ricerca condotta emerga che non sempre gli italiani si rivolgano agli specialisti della salute, seppur in presenza di una problematica. In quest’ottica, grazie alla tecnologia offerta da MioDottore, vogliamo avvicinare i pazienti agli specialisti, favorendo un dialogo sempre più stretto e la Campagna MioDottore Solidale a sostegno dell’alimentazione equilibrata ne è un chiaro esempio. L’obiettivo è, infatti, sensibilizzare la popolazione su tematiche molto delicate legate al mondo dell’alimentazione. Numerosi medici sono pronti ad offrire la propria consulenza, anche gratuita, pur di combattere la disinformazione e innescare una cultura della prevenzione in ambito alimentare” dichiara Luca Puccioni, CEO di MioDottore.

MioDottore offre il suo contributo attraverso questa campagna che toccherà l’intero territorio nazionale e sposa l’iniziativa anche sui suoi canali social utilizzando l’hashtag #mangiasanovivisano. Per tutto il mese di maggio attraverso la landing page dedicata sarà possibile consultare la lista dei professionisti con le rispettive disponibilità in maniera semplice e immediata. Al fine di beneficiare della visita gratuita sarà necessario scegliere come tipo di visita „MioDottore Solidale – Prima visita gratuita”e inserirlo poi anche nella sezione „Motivo della visita”presente nel form di prenotazione.

Dalla landing page MioDottore Solidale a sostegno dell’alimentazione equilibrata sarà possibile accedere alla sezione Chiedi al dottore,dove rivolgere le proprie domande agli specialisti su qualsiasi tematica legata al mondo dell’alimentazione, ricevendo un riscontro professionale entro un massimo di 48 ore.

[1]Studio sui comportamenti e sulle abitudinialimentari degli italiani – ricerca condotta da MioDottore con la supervisione del portale di informazione Eurosalus tra il 20 e il 29 marzo 2019 su un campione di 1.155 persone rappresentativo della popolazione italiana.