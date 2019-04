Il mistero del metano su Marte: può essere un segno di vita, ma la trama si infittisce

Un terzo articolo, sottoposto agli Atti dell’Accademia Russa di Scienza (Proceedings of the Russian Academy of Science), presente la mappa più dettagliata mai prodotto di ghiaccio o minerali idratati nel sottosuolo superficiale di Marte.

“Alle latitudini più settentrionali abbiamo visto delle caratteristiche come nubi di polvere ad altitudini di circa 25-40 km che prima non c’erano, e alle latitudini meridionali abbiamo visto strati di polvere muoversi ad altitudini più alte“, dice Ann Carine Vandaele, Ricercatore Principale dello strumento NOMAD presso l’Istituto Reale Belga per l’Aeronomia Spaziale.

Due spettrometri a bordo – NOMAD ed ACS – hanno effettuato i primi rilievi in alta risoluzione dell’ occultamento solare dell’atmosfera, studiando come la luce solare viene assorbita nell’atmosfera per rivelare le impronte chimiche dei suoi ingredienti.

Le navicelle spaziali in orbita, tuttavia, sono state in grado di effettuare delle osservazioni uniche, con TGO che ha seguito l’inizio e lo sviluppo della tempesta e monitorato come l’aumento della polvere influisse sul vapore acqueo nell’atmosfera – fattore importante per comprendere la storia dell’acqua su Marte nel tempo.

La trama sul mistero del metano si infittisce

I due strumenti complementari hanno inoltre avviato le misurazioni di gas traccia nell’atmosfera marziana. I gas traccia occupano meno dell’uno per cento dell’atmosfera in volume, e richiedono tecniche di misurazione altamente accurate per determinare l’esatta impronta chimica nella composizione. La presenza di gas traccia è tipicamente misurata in ‘parti per miliardo per volume’ (ppbv dall’inglese parts per billion by volume), per cui nell’esempio dell’inventario del metano della Terra che misura 1.800 ppbv, per ogni miliardo di molecole, 1.800 sono metano.

Il metano è di particolare interesse per gli scienziati che studiano Marte, perché può essere un segno di vita, così come indicare processi geologici – sulla Terra, per esempio, il 95% del metano nell’atmosfera proviene da processi biologici. Dal momento che può essere distrutto dalla radiazione solare su una scala cronologica di parecchie centinaia di anni, qualsiasi rilevamento della molecola al momento attuale implica che è stato rilasciato in un tempo relativamente recente – anche se il metano stesso è stato prodotto milioni o miliardi di anni fa e rimasto intrappolato nelle riserve sotterranee sino ad ora. Inoltre, i gas traccia sono miscelati in maniera efficiente su base giornaliera in prossimità della superficie del pianeta, con modelli globali di circolazione del vento che indicano che il metano potrebbe essere miscelato in modo uniforme anche intorno al pianeta in pochi mesi.

I rapporti relativi al metano nell’atmosfera marziana sono stati intensamente dibattuti perché i rilievi sono stati molto sporadici nel tempo e per luogo, e spesso al limite delle possibilità di rilevamento da parte degli strumenti. La missione ESA Mars Express ha contribuito con uno dei primi rilevamenti dall’orbita nel 2004, indicando, al tempo, la presenza di metano nella misura di 10 ppbv.

I telescopi a terra hanno inoltre riportato sia non-rilevamenti che misurazioni transitorie fino a circa 45 ppbv, mentre il rover Curiosity della NASA, che esplorava il Crater Grater dal 2012, ha suggerito un livello di fondo di metano che varia con le stagioni tra 0.2 e 0.7 ppbv – con alcuni picchi di livello più alti. Più recentemente, Mars Express ha osservato un picco di metano un giorno dopo una delle letture al più alto livello registrate da Curiosity.